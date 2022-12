Cerno, ex direttore Espresso, e Balloch, ex sindaco di Cividale, si sono sposati

CIVIDALE - Il giornalista e politico Tommaso Cerno e il suo compagno Stefano Balloch, ex sindaco di Cividale, si sono sposati ieri a Cividale, nel corso di una cerimonia seguita da una festa alla quale hanno partecipato circa 150 invitati. A celebrare le nozze è stato uno storico attivista per i diritti civili, oggi presidente onorario dell'Arcigay, Franco Grillini. Cerno, ex direttore dell'Espresso, ex vicedirettore di Repubblica ed ex senatore del Pd, oggi direttore de L'Identità - è giunto assieme a Balloch (con al braccio la figlia Giada) a Cividale, per l'unione civile. Era presente anche la sindaca, Daniela Bernardi, che ha ceduto la fascia tricolore a Grillini per la cerimonia.