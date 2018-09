Sono due 16enni i massacratori del ragazzo. E si sono fatti il video

LIGNANO Il video di quella notte di terrore è un pugno nello stomaco. Il volto coperto di sangue, la voce spezzata, un ragazzo in spiaggia si lamenta e cerca di proteggersi con la mano. «No... No...». «Ti prego, basta». Ma il baby bullo non ha pietà: «Ti vuoi far male eh, pezzo di m....? Allora dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Ti uccido. Il tuo telefono e i tuoi soldi. Muovi il c.... O ti faccio ancora più male».



La giovanissima vittima, che continua a grondare sangue, riesce solo a biascicare qualche monosillabo. E poi, l’ultima preghiera: «Dammi un minuto, fra’. Dammi un minuto». Proprio questo video, registrato in una notte di metà luglio (tra il 14 e il 15) a Lignano Sabbiadoro, la nota località balneare friulana, dopo essere rimbalzato su Whatsapp, è finito all’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Udine. E anche grazie alle immagini e all’audio i poliziotti, con indagini serrate, hanno stretto il cerchio, risalendo prima al ragazzo pestato a sangue, un giovanissimo della provincia di Padova che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e che, dopo quella notte di botte e paura, è finito prima in pronto soccorso a Lignano, quindi a Latisana e a Udine, con una prognosi iniziale di trenta giorni. Quindi gli investigatori, coordinati dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, hanno identificato i suoi presunti aggressori, che sarebbero entrambi sedicenni, cittadini italiani, entrambi studenti residenti in provincia di Udine, e che sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di rapina e lesioni in concorso.



