Martina crede nella montagna: a 23 anni apre il suo salone di parrucchiera “Capello Matto”

SAPPADA - C'è chi lascia, ma anche chi crede nella montagna. A soli 23 anni Martina Larese, giovane parrucchiera di Forni Avoltri, ha inaugurato oggi, nella centralissima Borgata Bach di Sappada, il suo salone “Capello Matto”.

Alla presenza dei sindaci di Sappada Manuel Piller Hoffer e di Forni Sandra Romanin e dei tanti ospiti non solo sappadini, Martina ha avviato oggi pomeriggio - sabato 3 dicembre - la sua nuova attività. “Sono felice di aver coronato questo mio sogno - ha commentato Martina - dopo 6 anni di esperienza ho voluto aprire un mio salone in questa bellissima località, dove mettere a frutto la mia creatività”.

Uno stile accattivante con colori vivaci, un arredamento minimale che coniuga pochi e preziosi arredi antichi con specchi, luci e carta da parati e complementi d’arredo originali e moderni sono stati scelti da Martina per gli interni del salone che da lunedì sarà aperto tutti l’anno, sia per la donna che per l’uomo.