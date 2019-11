Sci, l'impianto "Pian dei nidi" passa al Friuli Venezia Giulia

di Marco Corazza

SAPPADA - Il Consiglio comunale di Sappada ha votato nel consiglio di venerdì sera, all'unanimità, con unitarietà di intenti tra gruppo di maggioranza e minoranza, la cessione dell’impianto "Pian dei Nidi" a Promoturismo FVG. Martedì il Sindaco firmerà il contratto. Unanime è stato l'apprezzamento per l'impegno profuso dalla Regione, sia per questo primo tassello, sia per i consistenti investimenti programmati per l'anno 2020, fondamentali per il rilancio di Sappada. A tutti gli effetti, da martedì la regione diventerà quindi proprietaria di uno degli impianti sciistici di Sappada; è stato raggiunto anche l’accordo con i Quinz per i “campetti”. Resta ora da dirimere la questione impianti Gts, che non sembra, ad oggi, aver trovato una soluzione atta a chiudere la trattativa in corso, ormai, da diversi mesi.