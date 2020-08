E' morto Mario Dukcevich, fondatore della Principe di San Daniele

È morto questa mattina, all'età di 84 anni, il fondatore della Principe di San Daniele spa, Mario Dukcevich. Lo conferma la famiglia in una nota. Il decesso è avvenuto a seguito di complicanze dovute a una caduta. «Mario - si legge nella nota - ha sempre creduto nel ruolo di Trieste, nella possibilità di sviluppare l'economia e l'industria locale, nell'importanza di sostenere lo sport». Riferendosi poi alla situazione del Gruppo, la famiglia aggiunge: «Gli ultimi anni sono stati difficili: il nostro mondo è cambiato, ma non il suo amore per la città, per la sua famiglia, per le tante persone che ha assunto e con cui ha lavorato per così tanti anni. Una grande comunità di persone si sta stringendo attorno a noi, e sin d'ora ringraziamo per questo affetto, che testimonia come Mario Dukcevich sia stato amato oltre che dalla sua famiglia, da così tante persone».



Il funerale, informa ancora la famiglia, si terrà il 19 agosto alle 10 alla Chiesa di Gesù Divino operaio a Trieste. A seguire una cerimonia sarà officiata nel duomo di San Daniele, dove Mario Dukcevich verrà sepolto nella tomba di famiglia.