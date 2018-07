Margherita si laurea in Scozia con l'abito tipico delle nonne carniche

di Paola Treppo

TOLMEZZO (Udine) -, una ragazza di, si è, con il massimo dei voti, lo scorso 28 giugno, alla prestigiosae ha voluto indossare il costume tipico della sua terra.Margherita si è diplomata nel 2014 con lode al liceo classico Jacopo Stellini di Udine. Lo stesso anno, dopo aver superato prove e colloqui d’ammissione serrati, si è iscritta alla celebre università scozzese balzata agli onori della cronaca mondiale da quando, ormai qualche anno fa, i verdi prati del suo campus sono stati calcati daiUn percorso di studi in classics, il corrispondente del percorso accademico italiano in Lettere antiche, lungo quattro anni l’ha consacrata dottoressa col massimo dei voti. Negli anni si è meritata numerose borse di studio, arrivando a collezionarne tre solo in quest’ultimo anno. Alla cerimonia di proclamazione, lo scorso 28 giugno, si è presentata al cospetto del Chancellor, il rettore dell’università, indossando il vestito carnico che un tempo portavano le donne di questa parte delladel Friuli Venezia Giulia.«L’abito carnico, abbinato agli immancabili scarpets - dice -, è da sempre un forte simbolo d’appartenenza di un popolo alla sua terra. Un gesto apparentemente semplicissimo ma che ha per me un significato intimo, che pesa forse più delle nostre amatissime e impervie montagne. Un segno d’identità, di memoria e di riconoscenza per tutte quelle persone che hanno contribuito a renderci quelli che siamo oggi». La storia di Marghe è solo uno degli esempi di un popolo che, un tempo e tuttora, si sente indissolubilmente legato da un filo, invisibile ma resistente, alle sue origini e alla sua terra, la Carnia.