AQUILEIA - Grave lutto in Friuli per la tragedia in Austria che ha visto fra le vittime la contessa Margherita Cassis Faraone, 87 anni. La nobildonna, che si trovava a Mistelbach, in Austria, nel castello di Bockfliess, di proprietà del conte Ulrich von Goess, 92 anni, con cui si era sposata in seconde nozze, è stata uccisa: sono morti anche il conte stesso e suo figlio Ernst.



Un dramma terribile, che ha colpito la famiglia Goess. La polizia ha arrestato il conte Anton von Goess a Mistelbach, 54 anni, figlio maggiore del 92enne e della sua prima moglie, la contessa Maria von Abensberg und Traun. Sul posto sarebbe stato trovato un fucile da caccia. Il movente del triplice omicidio sarebbe di carattere economico.

La notizia si è diffusa rapidamente nella Bassa friulana e a Terzo di Aquileia, dove la contessa risiedeva, nella sua villa in centro. Di grande cultura, Margherita Cassis Faraone è stata per anni la presidente dell'associazione nazionale per Aquileia.



