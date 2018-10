di Camilla De Mori

UDINE Al Palamostre di Udine salta il concerto di Marcella Bella, che questa sera, 2 ottobre 2018, avrebbe dovuto chiudere in bellezza, con un finale ad effetto, il Gran Varietà della festa dei nonni, organizzato dalla 50&Più in collaborazione con il comitato provinciale Unicef. A dare la notizia, una nota inviata ai media che così recita: «Gli organizzatori sin da marzo scorso avevano raggiunto accordi con Marcella Bella, già annunciata per la chiusura dello spettacolo. Nelle ultime ore lo staff della cantante siciliana ha tuttavia annunciato che, per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà dell'artista, né ovviamente dall'organizzazione, la presenza di Marcella è rinviata a novembre, ovvero in coda al tour appena partito». Al suo posto, fa sapere il comunicato, si esibirà il gruppo musicale dei Nuovi angeli. «Non voglio creare polemiche - premette il presidente di 50&Più Aldo Sbaiz -. Ma all'ultimo momento hanno fatto delle richieste che abbiamo ritenuto esagerate per quello che vogliamo fare noi, anche se fin dall'inizio avevamo spiegato che noi facciamo la Festa dei nonni. L'anno scorso abbiamo avuto ospite Bobby Solo, prima ancora Fiordaliso, e nessuno si è mai lamentato. Siamo dispiaciuti». Ma in cosa consistevano queste richieste? «Erano di tipo organizzativo. Per esempio, volevano un palco con una moquette nera (ma il manager spiega che sarebbero stati disposti a rinunciarci, vedi altro articolo ndr), poi delle attrezzature che non sapevamo dove andare a reperire, nel nostro piccolo. Non potevamo accettare richieste simili, arrivate a una settimana dal concerto, quando il contratto lo avevamo firmato mesi fa».





