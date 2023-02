Sbanda all'improvviso in moto e si schianta: morto centauro di 31 anni

MANZANO - Un motociclista di 31 anni, O.B., perde il controllo della moto, si schianta e muore. E' successo oggi pomeriggio, 11 febbraio 2023, lungo la ex provinciale bis nel territorio del comune di Manzano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Palmanova), l'uomo stava viaggiando in sella a una motocicletta quando ha perso il controllo ed è finito a bordo strada in un fossato. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. A dare l'allarme, chiamando il numero unico di emergenza 112, sono state le persone che si trovavano lì in quel momento e che hanno avviato una rianimazione cardiopolmonare, guidati al telefono dall'operatore della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno contemporaneamente inviato sul posto l'ambulanza proveniente da Cormons e l'elisoccorso. Purtroppo per il 31enne non c'era nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco.