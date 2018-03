A fuoco una mansarda: i pompieri evitano che l'incendio distrugga tutto l'immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAPPADA - Poco prima delle 5 di mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in borgataper l’incendio di un tetto di un’abitazione: bruciata la mansarda. I pompieri intervenuti in prima battuta con squadre di permanenti e volontari dapoi supportati dai colleghisono riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola mansarda prima che si estendessero all’intera abitazione.Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 12 circa. Le cause dell’incendio che potrebbero essere riconducibili alla canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.