Manifestazioni contro il Greenpass in centro e davanti alla caserma dei pompieri, disagi nelle scuole

UDINE - Nel primo giorno di obbligo del green pass sul posto di lavoro, anche nella città di Udine si stanno tenendo oggi, venerdì 15 ottobre, proteste e manifestazioni da parte di chi si oppone all'uso del passaporto sanitario. Una grande manifestazione è partita dalla zona nord della città in Chiavris e proseguirà fino all'ora di pranzo portando i manifestanti in corteo fino in centro storico, in piazza Libertà.

Una manifestazione è in corso anche in via Popone, davanti alla caserma dei vigili del fuoco, e in via del Partidor con un presidio davanti alla sede di Arriva, che gestisce il trasporto pubblico locale. Presidio di protesta contro il green pass anche davanti alla sede delle industrie Danieli, a Buttrio.

Disagi anche nelle scuole di Udine, dove in alcune classi - è accaduto ad esempio alla scuola media Manzoni - non si sono tenute le lezioni questa mattina a causa dell'astensione dal lavoro di alcuni docenti contrari al green pass