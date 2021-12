Maneskin in concerto a Lignano, già partita la caccia ai biglietti

Hanno vinto l'Eurovision Song Contest, gli MTV Europe Music Awards, aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e ora annunciano il loro nuovo Tour Circo Massimo che si terrà nella suggestiva cornice romana il 9 di Luglio. Ma c'è grande agitazione in Friuli Venezia Giulia perché la data zero di questa tourneè si terrà allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 23 giugno 2022. Stiamo parlando di Damiano, Vittoria, Thomas ed Ethan ovvero quel fenomeno planetario noto come i Maneskin. Il loro riconoscibilissimo mix di Rock e Pop con il particolare timbro di voce del frontman è pronto a far scatenare gli appassionati di tutte le età proponendo le famose hit da Chosen a Mammamia passando per il trionfatore di Sanremo Zitti e buoni, ma non solo.



L'evento è organizzato da Vivo Concerti con Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e Lisagest e la notizia ha già scatenato l'entusiasmo dei fans che attendono con ansia l'apertura del botteghino per accaparrarsi il prezioso tagliando per assistere allo spettacolo. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di lunedì 6 dicembre online su Ticketone.it e dalle 11 di sabato 11 dicembre nei punti vendita autorizzati Ticketone.

ENTUSIASMO

Giustamente orgoglioso il sindaco della località balneare friulana Luca Fanotto che ospiterà nel proprio comune l'iconica band che con oltre sei dischi di diamante, 133 dischi di platino e oltre 3,7 miliardi di ascolti nelle piattaforme in streaming sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo. L'ascesa dei Maneskin dopo il 2017, anno della loro consacrazione con la partecipazione al talent X Factor è vertiginosa, ma il 2021 si può considerare un vero e proprio anno di grazia con la vittoria al Festival di Sanremo, seguita da quella all'Eurovision Song Contest (solo la terza per un artista italiano), un Tour Europeo andato sold out in un'ora, la partecipazione come ospiti al famoso programma tv americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la partecipazione come Special guest dei Rolling Stones per il concerto a Las Vegas, la nomination agli American Music Awards, la vittoria come Best Rock agli MTV EMA e la loro adesione come ospiti speciali della Finale di X Factor Italia 2021, che si terrà la prossima settimana al Forum di Assago. «In pochi anni, la strategia condotta dall'amministrazione comunale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e la stretta collaborazione tra i partner organizzatori e gli operatori turistici hanno portato Lignano ad accreditarsi come destinazione ideale per concerti di grande risonanza, garantendo strutture, servizi e un bellissimo ambiente di vacanza a disposizione delle migliaia di fan. ha commentato il sindaco Fanotto - L'arrivo dei Måneskin allo Stadio Teghil è una straordinaria notizia che premia il lavoro e la lungimiranza di tutta la squadra». Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini. «È una notizia molto importante, una notizia meravigliosa, è un motivo di grande orgoglio per il Comune di Lignano e l'intera regione Friuli Venezia Giulia».