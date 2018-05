Pochi bimbi iscritti a scuola: nella piccola frazione la primaria chiude

di Paola Treppo

LATISANA (Udine) - Pochi bambini iscritti e l’amministrazione comunale ufficializza laprimaria Zorutti di via Tisanella adi, a partire dall’anno scolastico 2018-2019. La dirigente scolasticacomunica in ogni caso la disponibilità ad accogliere le classi quarta e quinta, le uniche rimanenti per il prossimo anno scolastico, nella scuola primaria di Latisana.La decisione è stata inevitabile perché mancano i parametri previsti dalla normativa statale e regionale relativi al dimensionamento della rete scolastica; parametri che prevedono una presenza di almeno 50per il mantenimento di plessi di scuola primaria. È il terzo anno consecutivo, infatti, che non si registranosufficienti per formare una prima classe nella frazione di Paludo.Per gli alunni che quest’anno sono iscritti alle classi terza e quarta della Zorutti è già stata prevista l’accoglienza in due aule della scuola primaria De Amicis di viale della Stazione a Latisana: gli studenti, quindi, non saranno smistati, ma rimarranno nella stessa classe di origine.«L’amministrazione comunale garantisce il trasporto dei bambini di Paludo al capoluogo - precisa l’assessore all’istruzione di Latisana,- e assicura alle famiglie l’assorbimento delle classi senza ripercussioni. Naturalmente ci dispiace dover concedere il nulla osta per la riconsegna dei locali, ma la mancanza di iscrizioni e le linee di indirizzo regionale e la normativa nazionale ci impediscono altre soluzioni, azioni che risulterebbero comunque antieconomiche e quindi, in ultima istanza, sarebbero a discapito della comunità tutta». Il Comune di Latisana valuterà adesso come riutilizzare e riorganizzare l’immobile di via Tisanella a Paludo, di cui è proprietario, nel segno dell’efficienza e dell’utilità pubblica.