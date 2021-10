Fermati in auto per un controllo: mamma e figlio arrestati. Trasportavano un chilo di marijuana

UDINE, 28 OTT - Madre e figlio, 46 anni lei, 19 lui, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Martignacco della Compagnia di Udine che li hanno sorpresi in auto martedì 26 ottobre mentre trasportavano un chilo di marijuana. I due viaggiavano a bordo di una Citroen C3 quando sono stati fermati dai militari dell'arma per un controllo stradale. I carabinieri hanno subito avvertito un chiaro odore di marijuana provenire dall'abitacolo. Approfondito il controllo hanno rinvenuto lo stupefacente avvolto in un sacchetto di cellophane.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione dei due, i carabinieri hanno rinvenuto altri 200 grammi di cannabis indica, due bilancini di precisione e oltre

900 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute sospetto provento di spaccio. La droga, i soldi e il materiale sono stati sequestrati.

Madre e figlio sono stati chiusi in carcere a Trieste e Udine con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.