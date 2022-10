Maltempo: ponte pericolante chiusa la viabilità. Allagamenti, alberi sradicati e massi sulla carreggiata

NIMIS - POVOLETTO - Il sindaco del comune di Nimis, in accordo con il sindaco del comune di Povoletto, hanno disposto alle 14 di oggi, 22 ottobre, la chiusura della viabilità secondaria che collega Nimis con Savorgnano del Torre (frazione quest'ultima del comune di Povoletto) a seguito dell'allagamento della sede stradale dovuta al maltempo e per un ponte pericolante. La strada interdetta si snoda per una lunghezza di circa 2 chilometri. L'acqua ha invaso la carreggiata a causa delle precipitazioni intense e per un deflusso di acqua proveniente dai versanti. Sul posto i volontari della squadra comunale di Protezione Civile del comune di Nimis. Gli stessi volontari, insieme al sindaco, si stanno recando nella frazione di Cergneu (Nimis) dove sono stati segnalati allagamenti sulla carreggiata.

Il maltempo dura da ore e già in mattinata a Nimis e Taipana due squadre di volontari della Protezione Civile del Comune di Nimis sono intervenute per la rimozione di alcuni alberi caduti lungo la viabilità che collega Torlano con Taipana. Hanno quindi dato il supporto ai vigili del fuoco per il taglio delle piante e la messa in sicurezza della viabilità, e garantire ai residenti il transito in questa zona della Pedemontana. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un'altra squadra di volontari è intervenuta, invece, per un monitoraggio nella zona compresa tra Chialminis e Ramandolo per la rimozione di sassi e detriti finiti lungo la carreggiata e per la disostruzione dei tombini, per evitare situazioni di pericolo e mettere quindi in sicurezza la viabilità. I volontari hanno percorso l'intero tracciato viario per accertarsi che non vi fossero situazioni di pericolo vista la natura delicata di questa parte del versante collinare.