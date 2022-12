Piogge in Fvg: frana, guado chiuso sul torrente, allerta scarico della diga

UDINE/PORDENONE - Dopo le forti piogge del pomeriggio di oggi, 5 dicembre, in via precauzionale, per evitare che le vetture rimangano bloccate dalle acque, i volontari della Protezione civile della squadra del Comune di Premariacco hanno transennato la strada di accesso al guado sul torrente Malina tra Cerneglons di Remanzacco e il territorio del comune di Premariacco. Il torrente, infatti, si è ingrossato. Inoltre, è possibile, nelle prossime ore, uno scarico superiore ai 300 m3/s della diga di Salcano ed è presumibile un incremento dello scarico.

Infine, su segnalazione dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, è stata attivata la Protezione Civile del comune di Tramonti di Sotto a seguito del distacco di una frana in località Campone, nel tratto della viabilità compreso tra il Lago di Redona e il paese di Campone, lungo la ex strada provinciale 57.