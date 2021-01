Carnia coperta di neve, frane. A Claut capannone in pericolo

PORDENONE/UDINE Le forti nevicate di oggi hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia una cinquantina di volte nelle ultime 12 ore: 30 ad opera del personale del Comando provinciale di Udine che dall'alba di oggi vede più squadre, coadiuvate anche dalle ruspe e pale meccaniche del nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), impegnate per la rimozione di neve dalle strade e dai tetti della Carnia. Sempre il personale del comando di Udine è impegnato per dalle per le verifiche e l'assistenza alla popolazione a causa di una frana tra l'abitato di Canebola e Faedis. Il comando di Pordenone è stato invece impegnato nel pomeriggio per rimuovere la neve dalla copertura di un capannone agricolo a Claut per evitare il collasso della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA