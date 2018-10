Scirocco fino a 150 km orari. Allagamenti, nell'Isontino caduti 75mm di pioggia in 3 ore

Nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla bassa pianura e lungo la costa le piogge saranno intermittenti e più moderate, ma dove lo Scirocco soffierà in serata con raffiche superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km sulla zona montana in quota. È l'allerta meteo diffusa questa mattina dalla Protezione civile, il cui bollettino prevede il passaggio del fronte principale del maltempo dopo la mezzanotte, con piogge e temporali diffusi anche su pianura e costa e vento in rotazione a Libeccio e relativa attenuazione.

In nottata la situazione difficile si era attenuata, nonostante una instabilità atmosferica sull'Isontino che ha causato la caduta di 75 mm di pioggia in 3 ore. Al momento vengono segnalati allagamenti a Fiumicello, Villa Vicentina, Sagrado.



A Pordenone è stato chiuso un sottopasso ferroviario sulla SP70 mentre a San Leonardo alberi sono caduti sulla strada. Vengono monitorati i livelli dei fiumi Meduna e Tagliamento, che al momento sono stazionari.



L'invaso di Ravedis sta laminando la piena del fiume Cellina; è stato superato il livello di guardia con conseguente attivazione del Servizio di Piena.



Sulla zona costiera è prevista alta marea, con un primo picco in tarda mattinata e un secondo in tarda serata.

