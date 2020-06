Maltempo, crolla una casa a Manzano. In pochi giorni sul Friuli la pioggia di due mesi

Due eventi metereologici particolarmente intensisi sono verificati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, a giugno, in un mese che negli ultimi anni era stato caratterizzato solitamente da prolungati periodi di siccità. Anche nel 2020 - informa il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - si sono avute scarse precipitazioni piovose, prevalentemente nei mesi di marzo e aprile ma che hanno riguardato anche il mese di maggio; a giugno, invece, in alcune località si sono verificate le precipitazioni che solitamente avvengono in uno o due mesi. Piogge abbondanti abbastanza diffuse e abbondanti su tutta la regione, che si sono però concentrate in alcune aree, comportando gravi danni.

Il primo evento, quello del 4-5 giugno, ha interessato la direttrice che congiunge la pedemontana orientale, Cividale, Pradamano, Pavia di Udine-S. Maria la Longa e Talmassons, con precipitazioni che in alcuni casi hanno superato i 200 mm nelle due giornate. I maggiori danni e disagi si sono verificati, come noto, nelle valli del Natisone, nel Cividalese, nei comuni di Faedis, Remanzacco, Pavia di Udine, S. Maria la Longa.

“L’ultimo evento, quello del 7-8 giugno, ha investito invece principalmentela zona della bassa intorno a Latisana, con punte di pioggia cumulata superiori a 100 mm, e il Palmarino (comuni di Palmanova, Visco, S. Maria La Longa), con precipitazioni cumulate superiori a 130 mm in un territorio già colpito dall’evento meteo precedente. Ieri sera, lunedì 8 giugno, i vigili del fuoco sono anche intervenuti per mettere in sicurezza una abitazione disabitata a Manzano, in parte crollata.

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA