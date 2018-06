Maltempo: guasto sui binari, ritardi fino a 100 minuti, 4 treni cancellati

di Paola Treppo

FRIULI e VENETO - L'ondata diche si è abbattuta sul Friuli Venezia Giulia dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 giugno, come da allerta meteo, non ha causato danni ma ci sono stati rallentamenti e disagi sulla, per un guasto. Alle 7.05 di oggi è stato riattivato il binario parie permaneva ilsul binario dispari.Sulla linea Venezia Tarvisio ci sono statifino a 40 minuti dalle 5.30 per il guasto al sistema di distanziamento fra Conegliano e Spresiano, guasto causato da. Alle 7.35 di oggi, venerdì 22 giugno, la circolazione è ripresa normalmente fra Spresiano e Conegliano. Ecco gli effetti: rallentamenti fino a 40 minuti per due, fino a 60 minuti per tre treni IC e fino a 100 minuti per 15 treni regionali. Quattro treni regionali sono statie 13 sono stati limitati.