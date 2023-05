Maltempo in Friuli, alberi caduti e disagi alla viabilità per il vento forte

Vento forte sta caratterizzando in queste ore diverse zone del Friuli, richiedendo l'intervento di diverse squadre di volontari della Protezione civile, per caduta alberi.

Attivati dagli operatori della Sala operativa regionale/Sor della Pcr, i volontari delle squadre comunali di Clauzetto, Frisanco, Forgaria nel Friuli, Faedis, Rive d'Arcano.

A Clauzetto in località "Mulinars", zona via della Val Cosa, si è registrata la caduta di un albero su carreggiata, per la cui rimozione si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Continua intanto il monitoraggio per caduta di alberi e rami. A Forgaria nel Friuli, zona riserva Lago di Cornino, lungo la "Strada di Bottecchia", di collegamento con Peonis di Trasaghis, si è verificata la caduta di alberi con completa ostruzione temporanea della carreggiata. Rimossi dai volontari. Piante cadute anche lungo la comunale via Costa, di accesso al capoluogo, liberata sempre dai volontari. A Rive d'Arcano, in via Camin (zona canile) alberi che hanno ostruito parzialmente la carreggiata liberati dai volontari. A Faedis caduta di un albero in zona industriale con l'intervento dei volontari di protezione civile insieme ai vigili del fuoco per la rimozione della pianta in sicurezza. Interventi anche nella zona di Frisanco.