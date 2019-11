Grado sott'acqua, bora a Trieste Scuole chiuse ad Aquileia e Duino

UDINE - Le scuole di ogni ordine e grado di Aquileia, Grado, Duino rimarranno chiuse oggi a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto su tutta la zona del litorale e della bassa pianura friulana. I sindaci delle due località hanno emesso nella notte un'ordinanza di chiusura delle scuole a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno provocato allagamenti, alta marea ed esondazioni nelle località rivierasche nel corso della nottata. Grado è sotto'acqua. Anche a Trieste acqua e bora forte.



I primi cittadini invitano la popolazione a mantenere la prudenza e a contattare la protezione civile in caso di necessità. Nel corso della nottata era stata interrotta anche la strada translagunare che collega Belvedere a Grado. L'emergenza meteo è cominciata nella serata di ieri ed è proseguita nel corso della notte. A Lignano Sabbiadoro sono tracimate delle acque lagunari in zona Porticciolo dei residenti. Le acque hanno invaso la carreggiata delle vie attigue e, poco prima delle 22, la protezione civile locale ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni. Nella località balneare si sono registrati black-out elettrici in zona Darsena e in altre parti del territorio comunale. La forte mareggiata ha provocato l'ingresso di acque anche nella zona della Pagoda e di Piazza del Mare a Lignano Pineta. I volontari della Protezione civile hanno lavorato a lungo per svuotare scantinati e garage allagati. Acqua alta si è registrata in serata anche a Marano Lagunare. L'acqua ha invaso le strade, gli scantinati e i piani bassi delle case nella zona del porto.

