Maltempo in Friuli, frana sulla strada statale: Forni di Sopra isolata dal resto della Carnia

Una frana caduta sulla strada statale 52 tra Forni di Sopra e Forni di Sotto, nei pressi del ponte sul rio Chiaradia, ha isolato la località alpina di Forni di Sopra dal resto della Carnia, in provincia di Udine. La strada è completamente ostruita da un fronte di frana di circa trenta metri e il personale del Comune di Forni di Sotto, assieme agli operai di FVG Strade sta coordinando i lavori per un'apertura provvisoria allestire nei prossimi giorni i cantieri per una messa in sicurezza provvisoria.

Nel corso del fine settimana di maltempo, in Carnia oltre i 1700 metri sono caduti fino ad 150 cm di neve fresca, mentre le piogge cumulate con massime puntuali sono state sulla zona A 490 mm in 24 ore e oltre 778 mm da inizio evento; sulla zona B (l’Alto Friuli) 340 mm in 24 ore e oltre 541 mm da inizio evento; sulla zona C 120 mm in 24 ore e 221 mm da inizio evento; sulla zona D 75 mm da inizio evento. Sulle zone A e B i tempi di ritorno di tali picchi di precipitazione sono più che trentennali.

Da sabato, in tutto il Friuli Venezia Giulia per il maltempo sono stati impegnati 1715 i volontari sul territorio con 446 mezzi.

