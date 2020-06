Maltempo, rischio frana sul deposito gpl, i vigili del fuoco bruciano 300 litri di gas

SAN PIETRO (Udine)- Molte squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questo pomeriggio nella frazione di Tarpezzo - comune di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine, per la bonifica di un serbatoio fuori terra contenente gpl.

Il serbatoio è collocato su un pendio che, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche di questi giorni, poteva rappresentare un potenziale pericolo di instabilita’. Sul posto sono intervenuti il nucleo specializzato nbcr del comando di venezia, una squadre del nucleo di Trieste e personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale del Friuli. La ditta che gestisce l’impianto era impossibilitata ad effettuare lo svuotamento, in quanto non era possibile raggiungere in sicurezza il contenitore; si e’ quindi deciso di procedere con lo svuotamento del contenuto residuo di gpl (circa 300 litri) con la tecnica della combustione del prodotto che e’ stato convogliato in un’apposita torcia collocata in sicurezza all’esterno.

L'operazione si e' svolta nella massima sicurezza. Il serbatoio, della capacita' di 1.000 litri, verra' quindi rimosso da parte della ditta. Ultimo aggiornamento: 17:26