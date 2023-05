TRIESTE - Volontari e funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in prima linea per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna. I volontari friulani hanno infatti collaborato questa mattina, 18 maggio, con l'Esercito italiano per portare in salvo due persone anziane rimaste isolate nel comune di Predappio, tra i comuni di Forlì-Cesena.