Pioggia e vento, sull'allevamento ittico crollano le reti di protezione: pesce boccheggiante, molto va perduto

UDINE - Emergenza in un allevamento di pesce nell'Udinese. Il maltempo aveva creato problemi agli specchi d'acqua, nuocendo alla fauna ittica. Così alle 12 di oggi, 04 novembre 2022, i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti a Bertiolo, in un allevamento ittico, in seguito ai danni riportati dalle intense precipitazioni e dal forte vento.

Cos'era accaduto? Le reti che proteggono le valli da pesca dagli uccelli predatori si erano adagiate sulla superficie dell'acqua a causa del cedimento dei pali di sostegno, impedendo ai pesci di bollare e di respirare adeguatamente.

I pompieri hanno supportato il personale dell'allevamento nella urgente opera di tensionatura delle reti per riportarle ad un'altezza adeguata, cercando di limitare il più possibile le perdite di pesci che sono comunque state ingenti.