Malore, Giada muore a 14 anni: sgomento nella comunità

UDINE - In lutto la comunità del comune della Bassa friulana di Fiumicello Villa Vicentina per la prematura scomparsa della giovanissima Giada, morta a soli 14 anni all'ospedale di Cattinara del capoluogo giuliano. A quanto si è potuto apprendere, sarebbe stata ricoverata nei giorni scorsi in seguito ad un malore. In un primo momento sarebbe stata portata all'ospedale di Monfalcone, ma poi c'è stato il trasferimento nel nosocomio triestino. Purtroppo, però, la quattordicenne, che amava la pallavolo, non ce l'ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere. La sindaca di Fiumicello Villa Vicentina Laura Sgubin esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia: "Posso soltanto dire che per una simile disgrazia non ci sono parole e che sono vicina alla famiglia". La prima cittadina del piccolo municipio della Bassa aggiunge anche che "il massimo riserbo e rispetto della privacy è la mia priorità".