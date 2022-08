Si accascia per un malore in malga davanti alla moglie: grave turista 50enne

Pontebba - È in gravi condizioni un uomo di nazionalità tedesca del 1971 che ha accusato un malore nei pressi di Malga Auernig, dove stava percorrendo un itinerario ad anello assieme alla moglie. Sul posto sono intervenuti, attivati dalla Sores, i soccorritori della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Speleologico, la Guardia di Finanza di Tarvisio, i Vigili del Fuoco di Tarvisio e i Carabinieri.



Sul posto è giunto per primo l'elisoccorso regionale che ha potuto agevolmente sbarcare l'equipaggio con medico e infermiere che hanno stabilizzato sul posto l'escursionista per poi imbarcarlo con l'aiuto dei soccorritori sul velivolo e condurlo d'urgenza a Udine.