Malore fatale mentre pedala in bici vicino a casa: muore a 58 anni

di Paola Treppo

REANA DEL ROJALE (Udine) -fatale mentre pedala in sella alla sualungo la strada che collega Nimis a, nella località di. Il corpo dell'uomo, 58 anni, della zona, è stato notato questa mattina di mercoledì 23 maggio, poco prima delle 9, da una donna che stava transitando lungo la via: era riverso a terra vicino a un muretto di cemento. Immediato l'allarme.Quando sono arrivate le equipe mediche dell'ambulanza e della automedica, pare che il ciclista fosse ancora vivo ma le sue condizioni erano critiche. Il personale sanitario ha fatto il possibile per cercare di rianimarlo ma alla fine non è rimasto altro da fare se non constatare il, avvenuto con ogni probabilità per unche non gli ha dato scampo. Sul posto, per rilievi e accertamenti, la polizia locale di Reana del Rojale.