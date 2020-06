Malore alla guida: accosta nell'area di servizio, si accascia e muore. Vittima un 61enne veneziano

BERTIOLO (UDINE) - Malore fatale alla guida per un uomo di 61 anni nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, poco prima delle 18, lungo la provinciale del Ponte di Madrisio, a Bertiolo. Vittima un uomo residente a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, che è riuscito ad accostare il veicolo, una Passat, nel posteggio dell'area di servizio Ip, prima di perdere i sensi e non risvegliarsi più.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza. È stata tentata una lunga rianimazione, che purtroppo si è rivelata inutile. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri che, dopo il nullaosta del magistrato di turno, hanno disposto la rimozione della salma e l’affidamento ai familiari dell’uomo.

Ultimo aggiornamento: 15:09

