UDINE - Un malore a fine turno, i vani soccorsi del collega che avrebbe dovuto dargli il cambio e del personale sanitario. Raffaele Mirarchi, appuntato scelto della Guardia di finanza, aveva 53 anni. Sabato mattina è morto mentre prestava servizio di vigilanza nella caserma di via del Pozzo a Udine, dove c'è la sede del Nucleo di polizia economico tributaria. Il medico legale, intervenuto su richiesta del magistrato di turno, il sostituto procuratore Elisa Calligaris, ha fatto risalire il decesso a cause naturali, probabilmente da ricercare in un problema cardiaco. Mirarchi è stato trovato nel corpo di guardia della caserma dal collega che gli avrebbe dato il cambio. Era a terra, non dava segni di vita. Ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso.

Mirarchi era calabrese. Nato a Catanzaro nel 1970, si era arruolato nelle Fiamme Gialle nel 1991. Il Friuli era diventata la sua seconda casa, perché dopo aver prestato servizio per parecchi anni nella Tenenza di Spilimbergo, era stato trasferito a Udine, dove adesso risiedeva con la compagna. Lascia due figli di 21 e 18 anni. I colleghi sono molto scossi e addolorati. È il colonnello Enrico Spanò, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Udine, ad esprimere il cordoglio di tutti i suoi uomini: «L'improvvisa morte dell'appuntato Mirarchi ci ha lasciato un grande e profondo dolore. Raffaele aveva passato l'intera sua carriera nella nostra regione, tra Gorizia, Trieste, Spilimbergo e, infine, Udine. I colleghi che in questi anni lo hanno conosciuto ne hanno sempre apprezzato la sua correttezza, la convinta dedizione al servizio e la pronta disponibilità. Vestiva con orgoglio la divisa delle Fiamme Gialle e si prodigava costantemente a favore degli altri. Per questo ne sentiremo certamente la mancanza. Ci stringiamo, in questo momento, attorno alla famiglia e, soprattutto, ai due giovani figli, a cui va tutto il nostro sostegno».