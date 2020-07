Ragazzo austriaco disabile si perde e passa una notte all'addiaccio, rintracciato dal Soccorso alpino

Un ragazzo austriaco disabile, di cui non si avevano notizie da ieri, è stato ritrovato a Tarvisio dal Soccorso alpino.



La stazione di Cave del Predil è stata attivata oggi pomeriggio intorno alle 14 attraverso il centro internazionale di polizia di Thörl Maglern nelle ricerche del ragazzo. Georg era scomparso ieri mattina da St. Veit e la polizia austriaca si era messa sulle sue tracce. Analizzando tutti i dati a disposizione e avendo appreso che uno dei desideri del ragazzo era quello di raggiungere il santuario del Lussari - si è poi appreso che si è servito di un taxi austriaco per raggiungere l'Italia - il Soccorso alpino, assieme alla polizia, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza di Sella Nevea hanno cominciato a raccogliere informazioni nel tarvisiano nell'anello del Lussari.



Si è scoperto che il ragazzo aveva raggiunto ieri Malga Lussari, dove aveva chiesto informazioni per raggiungere il santuario, ma poi ha raggiunto a piedi la Val Saisera e la pista da fondo e poi ha trascorso la notte all'addiaccio sotto il temporale. Qesta mattina ha preso un taxi a Valbruna che lo ha lasciato a Tarvisio e da qui si è poi recato presso un albergo del posto dove l'albergatore gli ha offerto ospitalità.



È proprio in questo albergo che il ragazzo è stato ritrovato sano e salvo dal Soccorso Alpino e riaccompagnato al centro di Thörl Maglern dove attendevano i suoi familiari.