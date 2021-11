Un romantico viaggio nella magia del Natale tra fienili e installazioni

MALBORGHETTO Un romantico viaggio attraverso l’atmosfera del Natale, tra la magia dei fienili, delle installazioni artistiche e delle sagome dipinte capaci di evocare le tradizioni del solstizio d’inverno. Anche quest’anno Malborghetto - Valbruna condurrà per mano residenti e turisti verso le festività natalizie grazie alle emozioni che sapranno suscitare gli incantati appuntamenti offerti a partire dalla fine di novembre. Dopo il grande successo dello scorso anno, seppur legato alle stringenti regole della pandemia, confermatissimo è l’Advent Pur, il sentiero dell’Avvento.

EMOZIONE

Un romantico percorso ricavato nella piana di Valbruna, dove sculture raffiguranti le tradizioni invernali, manufatti dell’artigianato locale, stufe a legna accese da mani sapienti, un “ufficio postale” dove i più piccoli potranno spedire la propria letterina e i caratteristici suoni natalizi provenienti dai cori e dagli Alpenhorn attendono chi, un passo alla volta, si lascerà avvolgere da un’atmosfera da fiaba. Così, mentre la luce delle lanterne illuminerà la via permettendo a tutti di riappropriarsi di quelle sensazioni uniche che solo il Natale riesce a regalare, vecchi stavoli, un presepe illuminato, una vera stalla con animali completeranno un’esperienza spirituale unica.

IL PERCORSO

Realizzato a Valbruna, l’Advent Pur è un facile sentiero senza dislivello della lunghezza di circa 2,5 km che attraversa il bosco e la piana del paese: un luogo fatato che si animerà dal 27 novembre per quattro fine settimana, con la sola esclusione del 5 dicembre giorno dedicato a San Nicolò e ai Krampus e l’apertura straordinaria del 7-8 dicembre. Dalle 16 alle 19.30, orario di ultimo accesso, chi vorrà potrà munirsi, su cauzione, di una lanterna e compiere questo suggestivo cammino sotto lo sguardo vigile delle Alpi Giulie. Gratuito per residenti e per i bambini al di sotto degli undici anni, avrà invece un costo di sei euro per tutti gli altri. Ma le offerte non sono finite qui. Durante le serate di apertura del sentiero, infatti, il centro pedonale sarà animato da uno speciale mercatino natalizio e dalle carrozze trainate dai cavalli.

APPUNTAMENTI

Prima e dopo l’Advent Pur ci sono poi altri importanti appuntamenti per trascorrere questo particolare periodo in serenità e armonia: si va dai vari laboratori artistici su prenotazione ospitati a Casa Oberrichter a quelli di cucina presso la sala dell’ex latteria di Ugovizza dove bambini e adulti potranno imparare a cucinare i biscotti e portare a casa il sapore della tradizione. Spazio sarà poi dedicato alle mostre, a vari concerti ed eventi culturali. Infine, come ormai da tradizione, sulla facciata del Palazzo Veneziano di Malborghetto sarà possibile ammirare il monumentale calendario dell’Avvento: dall’1 dicembre, come in un grande Adventskalender, le trentuno finestre dell’elegante edificio cinquecentesco si “animeranno” con oltre cento lastre in plexiglass retro illuminate che, giorno dopo giorno, sveleranno sia i soggetti classici dell’iconografia natalizia sia le immagini delle tradizioni locali. Tutte le attività sono realizzate dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “il Tiglio Valcanale” e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale mentre, a seguito delle normative vigenti, per il sentiero Advent Pur e per la partecipazione a tutti gli altri eventi è previsto l’obbligo di Green Pass.