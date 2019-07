Perde il controllo dell'auto: noto ristoratore muore sul colpo

di Marco Corazza

MAJANO (UDINE)dell'auto e si schianta:. L'incidente ieri sera verso le 21 a, 64 anni, era alla guida della sua Renault Modus mentre si stava dirigendo verso Ragogna. All'improvviso ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un terrapieno in cemento. Un botto devastante, con l'auto completamente distrutta.Subito è stata allertata l'équipe dei soccorsi, arrivati con l'ambulanza e l'elicottero. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Gemona che hanno dovuto faticare per liberare l'uomo da ciò che era rimasto dell'abitacolo. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo, deceduto nel terribile schianto.noto in Friuli. Non è escluso che sia stato colto da malore poco prima dello schianto. Lo stanno accertando i Carabinieri di Martignacco, arrivati sul luogo dell'incidente per accertare cause e responsabilità.