Schianto tra due auto a Majano, lungo la ex provinciale 10: feriti in ospedale

MAJANO (UDINE) - Due persone sono state soccorse la notte passata, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Farla di Majano, lungo la ex provinciale 10, indicativamente all'altezza di un distributore di benzina. È successo intorno alle 23.30 del 2 febbraio: due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale. Due i feriti, trasportati uno all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con diversi traumi in più parti del corpo e uno in codice verde all'ospedale di San Daniele del Friuli. Attivati i vigili del fuoco (volontari di San Daniele del Friuli) che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.