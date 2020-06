Festeggiano il compleanno in un locale indossando la maglietta "Centro Stupri": la Polizia lo chiude

UDINE - Il Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan ha sospeso la licenza di un locale di San Daniele del Friuli, costringendolo alla chiusura per 15 giorni. Il provvedimento è stato assunto ai sensi dell'art. 100 del TULPS, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico. Il 15 giugno scorso un gruppo di ragazzi aveva trascorso la serata all'interno del locale, per festeggiare il compleanno di uno di loro, indossando per tutto il tempo delle t-shirt con la scritta «Centro Stupri», visti dagli altri clienti e dal personale di servizio ai tavoli. Gli stessi giovani qualche giorno dopo avevano continuato i festeggiamenti in una discoteca di Lignano Sabbiadoro, prenotando un tavolo a nome dello stesso sedicente «Centro». Nei giorni scorsi il Questore aveva già disposto la chiusura del locale notturno della riviera adriatica friulana sempre per 15 giorni.

