Incontri ravvicinati con il lupo: «Era davanti a me e non aveva paura»

PONTEBBA - Difficile dire se si tratti dello stesso esemplare avvistato venerdì in Carnia sul passo Duron tra Paularo e Ligosullo, ma la cosa certa è che sabato un lupo è comparso anche nel pontebbano, nei pressi di Studena Bassa. Svariate persone hanno avuto la possibilità di incrociare lo sguardo di questo particolare e affascinante animale, solitamente schivo e poco incline ad avere contatti con l'uomo. Sabato mattina, tra le 8.30 e le 9 un esemplare è stato però più volte fotografato mentre si aggirava a poca distanza dall'abitato di Studena Bassa. «Stavo scendendo insieme a un'amica verso Pontebba - spiega Erika Buzzi, autrice di alcuni scatti - e all'improvviso, in mezzo alla strada, ci siamo trovate davanti questo lupo». L'animale non si è minimamente spaventato, anzi, si è mosso con estrema naturalezza a tal punto da dare il tempo a Erika di scendere dall'auto, seguirlo e scattare qualche fotografia: «La cosa che più mi ha sconvolta è stata proprio la sua tranquillità. Sembrava quasi fosse abituato all'uomo».



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO