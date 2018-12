Luminarie pericolose, sequestrate 70 mila luci a led per un valore di 2 milioni

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le luminarie non erano sicure: 70mila quelle sequestrate dalla Guardia di finanza a Natale. L'operazione ha preso il via da un controllo al Lisert: le Fiamme gialle goriziane hanno fermato un. Alla richiesta dei documenti di trasporto, il camionista ha consegnato una lettera senza alcuna indicazione sulla merce. Oltre 50mila gli articoli trasportati, che sarebbero dovuti arrivare in tre grossi magazzini tra le province di Lucca, Roma e Prato.Merce che dalla verifica era marchiata dal acronimo CE ma che in realtà era sprovvista della dichiarazione che ne attesta la conformità e quindi la sicurezza secondo le strette regole dettate dalla Comunità Europea. Non solo, perché le luci natalizie erano corredate di Informazioni che garantivano un uso delle stesse anche all'aperto, nonostante avessero le tradizionali spine per l'interno. I relativi sequestri tra Gorizia e Roma hanno portato al sequestro di 70mila luminarie