Luca Visentini, è di Udine il primo italiano alla guida del sindacato mondiale

Luca Visentini ha vinto. Udinese, membro della Uil dal 1989, sarà lui il nuovo segretario generale del Sindacato mondiale. Una soddisfazione che supera i confini regionali per abbracciare quelli dell'intera penisola, dal momento che per la prima volta è un italiano a ricoprire questo ruolo. Visentini ha ottenuto una maggioranza schiacciante, vincendo con il 72% dei voti contro il 25% a favore dell'altro candidato, il turco Kemal ™zkan, sostenuto, tra gli altri, dal Sindacato tedesco, la Dgb.

Bombardieri, tra i primi a darne la notizia sui social

A darne l'annuncio attraverso i social è il segretario generale UIL PierPaolo Bombardieri, delegato al Congresso internazionale a Melbourne. «Un grande risultato per il nostro Paese - ha sottolineato il segretario generale UIL PierPaolo Bombardieri - frutto anche dell'impegno unitario di Cgil, Cisl, Uil. Un grande riconoscimento al lavoro e alla professionalità di Luca. Una grande soddisfazione per la Uil che per la prima volta, ha un suo dirigente alla guida del movimento sindacale internazionale». A congratularsi con Visentini per la larga maggioranza ottenuta anche il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, che afferma: «Auguri di buon lavoro all'amico Luca Visentini eletto a Melbourne segretario generale dell'Ituc. Un sindacalista bravo e competente alla guida del sindacato mondiale».

Il nostro @VisentiniLuca eletto alla guida del sindacato mondiale @ituc. Un grande riconoscimento al lavoro di Cgil, Cisl e Uil; una grande soddisfazione per la @UILofficial che esprime per la prima volta un suo dirigente alla guida del movimento sindacale internazionale. pic.twitter.com/KmtPO4Jszr — Pierpaolo Bombardieri (@PpBombardieri) November 20, 2022

Chi è Luca Visentini il nuovo segretario Ituc

Dal 1989 membro dell'Unione Italiana del Lavoro, Visentini si è inizialmente occupato del lavoro giovanile. Dopo otto anni e un passaggio come Segretario Generale dell'Unione Regionale UIL del Friuli Venezia Giulia, assurge a incarichi europei ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale (CSI). Nel maggio 2011, durante il dodicesimo congresso di Atene, è eletto Segretario Confederale della CES, che lo vede in primo piano in diversi ambiti, tra cui quelli della contrattazione collettiva e politica salariale, migrazione e mobilità, istruzione e formazione e politiche regionali. Nel 2015, dopo il congresso di Parigi della CES, viene nominato anche Segretario Generale del Consiglio Regionale Paneuropeo (PERC).

Gli auguri social di Letta e Orlando

«Luca Visentini è il nuovo leader dell'organizzazione mondiale dei sindacati. Un'ottima notizia per l'Italia e un giusto riconoscimento per un dirigente capace ed autorevole che a livello europeo, in questi anni, ha svolto un lavoro essenziale» è il messaggio di congratulazioni che arriva dalla pagina Twitter di Andrea Orlando. «Congratulazioni Luca Visentini. Bellissima notizia un italiano nuovo leader dell'organizzazione mondiale dei sindacati. Bravo Luca!». Così twitta il segretario del Pd, Enrico Letta.