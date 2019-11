Il friulano Luca Baldo, 27 anni, è mister Universo "natural": non usa anabolizzanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - E’di Udine (nella foto) "Mister Universo" di Body Building (categoria Natural ossia senza uso di prodotti chimici).Il ventiseienne friulano è risultato oggi il migliore tra i 60 culturisti giunti da, per la competizione svoltasi alla Fiera di Padova nell’ambito di Tuttinfiera, 36. edizione della fiera delle passioni che riunisce in 9 padiglioni 350 espositori di tutta Italia. La manifestazione era organizzata dalle palestre di Sport College officina del corpo di Peraga di Vigonza (Pd). Queste gare sono valevoli per il Campionato del mondo del Body Building della federazione Wabba World Italia.