Lorenzo Parelli, un minuto di silenzio in classe e i biglietti dei compagni sul suo banco

UDINE - Un minuto di silenzio e raccoglimento è stato osservato questa mattina all'Istituto Bearzi di Udine, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, il 18enne morto venerdì scorso durante il suo ultimo giorno di stage in fabbrica. I dirigenti dell'istituto salesiano hanno ricordato che tutte le giornate a scuola si aprono con un momento di preghiera, ma quello odierno è stato dedicato a Lorenzo e ai suoi famigliari. L'obiettivo dei docenti è quello di affiancarsi ai compagni di classe, per supportarli psicologicamente in questo momento drammatico. Sul banco vuoto di Lorenzo sono stati sistemati dei biglietti dei compagni, mentre a Morsano di Castions di Strada, dove il giovane abitava, è stato allestito un cuore gigante listato a lutto.

