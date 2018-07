Loacker cerca in Friuli le nocciole per la produzione dei celebri wafer

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA -destinate alla produzione dolciaria sviluppata interamente in. È questo l'obiettivo del progetto che gli assessori regionali alle risorse agroalimentari, Stefano Zannier, e alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, stanno valutando assieme a, azienda altoatesina leader in Italia e nel mondo per lae specialità al cioccolato.Gli assessori hanno incontrato nei giorni scorsi una delegazione aziendale per approfondire le caratteristiche del progetto che potrebbe portare in Friuli Venezia Giulia una parte consistente dell'approvvigionamento di materia prima, la nocciola italiana di qualità, con un vantaggio duplice per ie per i consumatori. Ai primi infatti sarebbero garantiti, secondo la policy aziendale, accordi a lungo termine, ai secondi il mantenimento di una produzione di qualità, che qualifica sia il territorio agricolo di provenienza delle nocciole, sia il prodotto finale destinato all'industria dolciaria.L'interesse espresso da Loacker - che è già presente in Toscana con produzioni di filiera simili - ha colto l'interesse dell'assessore Zannier per la parte che riguarda la diversificazione colturale nella nostra regione. «La possibilità offerta da una realtà aziendale strutturata e affermata come leader nel proprio mercato consente di dare prospettiva a una interessante possibilità di diversificazione produttiva che potrebbe tornare utile a intraprendere la strada della sostenibilità aziendale per i nostri imprenditori agricoli» osserva Zanier.In Friuli Venezia Giulia Loacker prevede di raggiungere accordi con i coltivatori per una superficie coltivata a nocciolo di circa un migliaio di ettari, posto che l'azienda da sempre, in particolare nocciole esclusivamente italiane, che attualmente ritira anche in altre zone d'Italia. La formula proposta è un contratto a lungo termine con un meccanismo di prezzi vantaggioso e premiante per il produttore, che garantisce inoltre, lungo tutta la filiera e in tutte le fasi dello sviluppo del noccioleto, l'assistenza di tecnici aziendali per ottimizzare la produzione nel rispetto dei requisiti delle materie prime. In quest'ottica la coltivazione del nocciolo rappresenta un'ottima e profittevole alternativa alle tradizionali colture praticate dagli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.L'azienda famigliare, fondata nel 1925 da Alfons Loacker, è oggi. Nonostante il suo orientamento internazionale, Loacker si concentra su pratiche commerciali sostenibili, rispettose dell'ambiente ed eque, favorendo lo sviluppo delle risorse in tutti i settori e impegnandosi a livello sociale ed ecologico. Nel 2017 il fatturato ha raggiunto i