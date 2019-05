Lite tra ex fidanzati, spunta un coltello lui ha la peggio, ragazza denunciata

di Marco Corazza

La donna se la caverà in una settimana. Intanto i carabinieri di Codroipo, intervenuti per le indagini, hanno ricostruito quanto successo. La giovane donna è stata denunciata a piede libero per le lesioni personali aggravate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO - Nella lite con l'ex spunta un coltello: in due finiscono in ospedale. Nei guai è finita una ragazza 21enne di Codroipo che ieri sera si è ritrovata a casa dell'ex fidanzato, un compaesano 35enne. I due hanno acceso una discussione, nella quale è poi spuntato un coltello da cucina. Nella colluttazione entrambi sono rimasti feriti ma ad avere la peggio è stato l'uomo che ha riportato lacerazioni guaribili in dieci giorni.Sul posto si è precipitata l'ambulanza che ha trasferito la ex coppia di fidanzati in ospedale a Udine.