Lite in casa, 30enne ferito con un'arma da taglio

UDINE - Un uomo di 30 anni è rimasto ferito presumibilmente con un'al culmine di una lite che ha coinvolto almeno due persone, avvenuta oggi pomeriggio, 2 april 2023, in un'abitazione privata di viale Venezia a Udine . A quanto si apprende l'uomo avrebbe riportato alcune ferite nella parte alta del corpo e, dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari, è stato portato in ospedale nel capoluogo friulano. Non è in pericolo di vita. La lite avrebbe coinvolto almeno due persone, conoscenti, una di nazionalità italiana, l'altra straniera. Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio.