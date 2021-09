Lite per futili motivi, accoltella un uomo di 55 anni al parco e scappa: denunciato 25enne

UDINE - Un giovane udinese di 25 anni è stato denunciato con l'accusa di lesioni aggravate dalla Squadra Mobile di Udine che lo ha ritenuto responsabile di aver accoltellato un uomo di 55 anni, ferito con un'arma da taglio nel Parco della Rimembranza l'11 agosto scorso. La vittima era stata ferita con un coltello a serramanico durante una lite per futili motivi e ricoverata in ospedale con una prognosi complessiva di 30 giorni, per ferite da arma bianca alla schiena e alle braccia. L'aggressore, dileguatosi dopo i fatti, è stato individuato dalla Squadra Mobile che ha approfondito gli elementi d'indagine assunti in prima battuta dai colleghi della Sezione Volanti.