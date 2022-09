Si è spenta Lina, aveva prodotto scarpe per intere generazioni di friulani

SAN DANIELE (Udine) - Si è spenta ieri - 20 settembre - Lina Amoroso assistita dalle figlie Pamela e Iolana. Lina, classe 1927 e originaria di San Daniele, aveva lavorato per molti anni per un azienda locale di produzione di scarpe e per questo molto conosciuta. Arrivata alla meritata pensione si era poi trasferita a Codroipo per stare vicina alle figlie.

L' altro giorno è purtroppo deceduta a 95 anni. Il funerale sarà celebrato domani, 22 settembre alle 16, nel Duomo cittadino.