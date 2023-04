LimaCorporate amplia la sede, 100 nuovi posti di lavoro. Nuovo centro logistico e magazzino

UDINE - Al via a Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) i lavori di ampliamento della sede centrale di LimaCorporate Spa,focalizzata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche messe a disposizione dei chirurghi. Un'espansione che raddoppierà l'area produttiva, con la creazione disul territorio. Lo ha reso noto l'azienda. «L'espansione è necessaria per far fronte alle richieste del mercato - ha spiegato l'amministratore delegato- e prevediamo che il nuovo lotto produttivo sarà a pieno regime nel 2025, portando anche alla realizzazione di unper le materie prime, oltre che a 100 nuovi posti di lavoro per il territorio». Tra le altre opere realizzate da LimaCorporate a Villanova di San Daniele, la costruzione di una nuova canonica in sostituzione di quella precedente, demolita per consentire l'ampliamento del sito aziendale. Nelle adiacenze, inoltre, è in corso di realizzazione, in partenariato con il Comune di San Daniele, un nuovo parcheggio a uso pubblico di 90 posti auto, al servizio della comunità e dei dipendenti della società. Il completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo sito produttivo è previsto per inizio 2024.