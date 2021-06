Notte brava dei turisti austriaci a Lignano: ubriachi, sporcano, fanno schiamazzi, sporcano e si assembrano

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Schiamazzi fino alle prime ore del mattino, assembramenti, comportamenti legati a stati di ubriachezza molesta, qualche danneggiamento all'arredo urbano, sporcizia e rifiuti abbandonati. È il bilancio, tracciato dalla stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro (Udine), della «notte brava» trascorsa tra ieri e oggi da alcune centinaia di giovani per lo più di nazionalità austriaca nella zona di Lignano City.

Giunti nella località balneare friulana in occasione del weekend del Corpus Domini, i giovani, poco più che ventenni, si sono assembrati nella piazza di City, diversi senza le mascherine, per festeggiamenti a base di musica ad alto volume e di alcolici, provocando disturbo alla popolazione residente. I carabinieri sono intervenuti con due pattuglie per tenere sotto controllo la situazione. Sventate dunque risse e altri comportamenti che avrebbero potuto degenerare, nell'escalation dell'euforia causata dai festeggiamenti. Verso le prime ore del mattino la folla di giovani si è gradualmente spostata verso la spiaggia e si è dispersa nelle vie del centro, lasciando rifiuti e sporcizia, poi rimossi. Carabinieri e forze dell'ordine sono allertati anche per questa sera.

«Quanto accaduto la notte scorsa a Lignano City a opera di diversi giovani, per lo più di provenienza austriaca, è stato più un episodio di disturbo alla quiete pubblica con qualche danneggiamento. Non ci sono state né risse né violenze. Alla luce dei fatti mi sono immediatamente confrontato con il prefetto di Udine, il Questore e il Comandante provinciale del Carabinieri per potenziare la vigilanza sul territorio per questa notte. Ho firmato anche immediatamente un'ordinanza che ricalca i contenuti di quella emanata in occasione della Pentecoste ribadendo le regole che devono essere rispettate» per l'ordine pubblico, il consumo di alcol e il rispetto delle normative anticovid. Lo ha detto il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, commentando gli episodi verificatisi la scorsa notte nella località balneare friulana.