Turisti austriaci ubriachi nella notte: uno cade e batte la testa, un altro cade dalla tettoia

LIGNANO SABBIADORO - Un austriaco, di 22 anni,di Villach, è rimasto ferito in una lite causata nella notte per futili motivi tra due gruppi di giovani austriaci, alterati dall'uso di alcolici, che si trovavano a Lignano Sabbiadoro (Udine) per le festività di Pentecoste.



Il giovane sarebbe stato colpito da un pugno al volto e spintonato; cadendo ha battuto la testa. Per questo è stato trasportato in elicottero in ospedale a Udine dove è tuttora trattenuto in osservazione. Non è in pericolo di vita e non sembra abbia riportato gravi traumi.



L'episodio si è verificato intorno all'1.30 nella zona pedonale del centro. Le indagini sono in corso da parte della Polizia della Questura di Udine per identificare chi lo abbia spinto tramite testimonianze dei presenti e le immagini riprese in zona da un altro turista.



Un secondo giovane austriaco è stato soccorso nella notte dopo essere precipitato dalla tettoia di un hotel del centro, andata in frantumi sotto il suo peso. Accompagnato in pronto soccorso dai sanitari del 118, imbragato e immobilizzato per evitare che muovesse il capo, il giovane è fuggito prima ancora di essere visitato. Non è stato identificato.

