Lignano, archiviato il caso della minorenne violentata: non si trattò di stupro di gruppo

Archiviato definitivamente il caso di presunto stupro avvenuto a Lignano lo scorso 10 agosto 2021 ai danni di una ragazza friulana di 18 anni, che aveva accusato cinque giovani di averla abusata in un appartamento della nota località balneare. Non si trattò di stupro di gruppo. Una conclusione, quella a cui è giunto il gip di Udine, Emanuele Lazzaro, che accoglie la richiesta avanzata nelle settimane scorse dal pm Andrea Gondolo. A motivare l'archiviazione del procedimento, il gip ha affermato che il racconto della vittima evidenziava alcune incongruità, oltre a non mostrare riscontro sugli accertamenti sanitari effettuati.

Inoltre il gip Lazzaro ha disposto l'imputazione coatta per uno degli indagati, il quale era stato accusato di aver diffuso un video inerente al rapporto avuto con la ragazza durante quel pomeriggio di agosto.

«Non concordiamo con la conclusione a cui sono giunti» ha dichiarato Paolo Viezzi, il legale che rappresenta la giovane, «riteniamo che il fascicolo considerato dal giudice manchi di un elemento istruttorio significativo alla valutazione del caso. Ci riserviamo quindi la decisione se presentare o meno un reclamo».